Une infirmière reconnue coupable du décès d’une résidente en maison de repos

Une infirmière d’une maison de repos et de soins de Zaventem a été reconnue mercredi coupable par le tribunal correctionnel de Bruxelles du décès d’une résidente du centre.

À la suite d’une erreur commise lors de l’admission d’une dame âgée, celle-ci a reçu pendant des semaines une dose trop élevée d’anti-inflammatoires. Cela a gravement affaibli son système immunitaire et a mené à son décès à cause d’un virus. L’infirmière a bénéficié d’une suspension du prononcé. La dame âgée avait été admise fin octobre 2021 dans la maison de repos, après un court séjour à l’hôpital. Dans les semaines qui ont suivi, l’état de santé de la femme s’est détérioré de manière surprenante et inquiétante, si bien qu’elle a été transférée à l’hôpital le 4 décembre. Elle y est décédée le 11 décembre 2021.

L’enquête a rapidement révélé une erreur lors de l’admission de la patiente dans la maison de repos. La fiche de médication remise par l’hôpital précisait qu’elle devait recevoir une dose de Ledertrexate, un anti-inflammatoire, une fois par semaine, mais l’infirmière s’était trompée et avait coché qu’elle devait recevoir cette dose tous les jours. La défense de l’infirmière avait demandé l’acquittement, arguant qu’il s’agissait d’une erreur excusable. “Le médecin coordinateur et conseiller de la maison de repos est également le médecin généraliste de la victime. Il a validé la fiche de médication sur laquelle l’erreur avait été commise”, affirme Toon Muysewinkel, avocat de la défense. “Par la suite, il a aussi rédigé à deux reprises une prescription pour le Ledertrexate, toujours avec la même dose erronée Pourtant, il avait lui-même constaté que l’état de sa patiente se dégradait rapidement”.

Le tribunal a toutefois estimé qu’il y avait bien eu une erreur due à un manque de précaution ou à une négligence, et que le lien de causalité entre cette erreur et le décès était établi. La Cour a cependant estimé que la sanction n’était pas appropriée et qu’une suspension pouvait suffire.

