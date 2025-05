Caroline Sägesser : “Entre 30% et 50% de la population belge se déclare catholique”

L’historienne et chercheuse au CRISP Caroline Sägesser était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce jeudi. Elle répondait aux questions de Michel Geyer.

La nomination du nouveau pape est très attendue chez les catholiques du monde entier. C’est aussi le cas des Catholiques de Belgique, même si on ne sait pas exactement combien ils sont dans notre pays. “En tant que chercheuse, je suis très démunie. Car on n’a pas beaucoup de sources pour appréhender la sociologie de la population par rapport à ces croyances et ces pratiques religieuses. Ce qu’on peut dire aujourd’hui, c’est que les Catholiques de Belgique sont encore nombreux. C’est la première communauté convictionnelle du pays. Et il y aurait, selon les enquêtes et les sondages, entre 30 et 50% de la population belge qui se déclare catholique. Sachant que c’est de façon très variable selon les personnes,” explique Caroline Sägesser.

A partir de quel stade est-on considéré comme appartenant à une certaine religion ? Se marier à l’Eglise, même si on ne croit pas à une force divine, fait-il d’une personne un ou une catholique ? “Pour l’Eglise, c’est très clair : on est catholique si on est baptisé. Cependant, il n’existe pas de registre central des baptisés en Belgique. Tout ce qu’on peut observer, c’est le nombre de baptêmes qui sont administrés chaque année.” Si on les compare par rapport aux nombres global de naissances, cela représente environ un baptême pour trois naissances en Belgique, explique la chercheuse.

