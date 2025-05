Benjamin Dalle s’adresse à David Leisterh et Ahmed Laaouej : “Vous portez la responsabilité de coopérer d’urgence à une solution”

A l’occasion de la fête de l’Iris, ce 8 mai, Benjamin Dalle, député bruxellois CD&V, a adressé une lettre ouverte au formateur David Leisterh (MR) et à Ahmed Laaouej (PS), se disant inquiet de la tournure des négociations bruxelloises.

“Ces dernières semaines, le conflit entre le PS et le MR a atteint des sommets inédits dans et autour du Parlement. C’est pourquoi je m’adresse directement à vous deux, dirigeants des deux plus grands partis (francophones) à Bruxelles“, écrit Benjamin Dalle dans une lettre ouverte adressée à David Leisterh et Ahmed Laaouej.

“Vos récentes initiatives offrent l’espoir de progrès. Monsieur Leisterh, votre appel à parvenir en juin à une déclaration de politique avec un programme solide sur le fond est prometteur. Monsieur Laaouej, votre démarche en tant que président de la commission des Finances, en mettant enfin sur la table des propositions structurelles de budget au lieu d’une gestion provisoire par douzièmes provisoires, est également pertinente. Le défi est de faire converger ces deux initiatives en une vision politique cohérente où le budget et les choix politiques se renforcent mutuellement. L’objectif doit être clair : une coalition forte, capable de réformer Bruxelles en profondeur et de manière durable“, poursuit-il.

Mais Benjamin Dalle se dit très préoccupé par la situation actuelle, marquée par une série de vétos et d’exclusives de la part de plusieurs partis. “Le MR et le PS semblent s’enliser complètement dans des blocages mutuels. Cela est intenable pour Bruxelles. En tant que chefs des deux plus grandes formations politiques de la région, vous portez tous deux la responsabilité de surmonter ces différences et de coopérer d’urgence à une solution.”

Il demande une avancée pour la fête de l’Iris : “Nous portons une responsabilité collective. Le cd&v, en tant que parti disposant d’un seul siège, a toujours été prêt à collaborer de manière constructive aux réformes nécessaires. C’est donc avec une grande inquiétude que nous voyons les plus grands partis s’enliser dans une impasse, alors qu’ils sont tous deux essentiels pour former un gouvernement de réforme efficace. Saisissons cette Fête de l’Iris comme le point de départ d’une nouvelle phase constructive, dans laquelle vous assumerez tous deux la responsabilité d’un accord commun et tourné vers l’avenir pour Bruxelles“.

