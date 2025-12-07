Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Une femme blessée lors d’une agression à l’arme blanche à Anderlecht

Une femme a été blessée lors d’une agression à l’arme blanche dans la commune bruxelloise d’Anderlecht dans la nuit de samedi à dimanche. La victime n’était pas en danger de mort, a annoncé dimanche la police locale de la zone de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest).

“Nos équipes ont été appelées vers 1 h 45 pour une femme blessée à l’arme blanche, avenue d’Itterbeek à Anderlecht”, a déclaré la police. “La victime n’était pas en danger de mort. Elle a été transportée à l’hôpital. Elle a depuis pu quitter l’hôpital.” Les circonstances exactes de l’agression au couteau restent encore floues. La police a ouvert une enquête.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales