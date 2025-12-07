Une femme blessée lors d’une agression à l’arme blanche à Anderlecht
Une femme a été blessée lors d’une agression à l’arme blanche dans la commune bruxelloise d’Anderlecht dans la nuit de samedi à dimanche. La victime n’était pas en danger de mort, a annoncé dimanche la police locale de la zone de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest).
“Nos équipes ont été appelées vers 1 h 45 pour une femme blessée à l’arme blanche, avenue d’Itterbeek à Anderlecht”, a déclaré la police. “La victime n’était pas en danger de mort. Elle a été transportée à l’hôpital. Elle a depuis pu quitter l’hôpital.” Les circonstances exactes de l’agression au couteau restent encore floues. La police a ouvert une enquête.
Belga