Une famille hospitalisée après une intoxication au monoxyde de carbone à Ixelles

Les pompiers sont intervenus avec les services médicaux pour une suspicion d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). L’intervention concernait un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de trois niveaux. Des mesures effectuées sur place ont mis en évidence des concentrations élevées de CO dans le logement.

La famille, composée de deux parents et de trois enfants âgés de 3, 4 et 5 ans, a été transportée vers deux hôpitaux distincts pour des examens complémentaires. Le pronostic vital des victimes n’est pas engagé, précisent les secours.

Selon les premières constatations, des travaux étaient en cours sur le chauffage central de l’immeuble, ce qui entraînait une absence temporaire de chauffage. Dans ce contexte, du charbon de bois a été utilisé dans un wok comme moyen de chauffage d’appoint à l’intérieur de l’appartement. Les gaz de combustion se sont alors diffusés directement dans le logement, provoquant la formation de monoxyde de carbone.

Les pompiers de Bruxelles rappellent que le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement dangereux, car il est incolore, inodore et sans goût. Ils soulignent que l’utilisation de moyens de chauffage improvisés à l’intérieur, comme le charbon de bois ou les feux ouverts, peut rapidement entraîner des situations mettant la vie en danger.

Belga