Une expo en hommage aux traducteurs et interprètes jurés au palais de justice

Une exposition itinérante intitulée “Un hommage aux interprètes, traductrices et traducteurs judiciaires d’hier et d’aujourd’hui – les 80 ans du procès de Nuremberg” posera ses cartons au palais de justice de Bruxelles dès vendredi et jusqu’au 22 décembre, a annoncé l’Union professionnelle des traducteurs et interprètes jurés (UPTIJ) mardi dans un communiqué.

Présenté dans la salle des pas perdus, le projet mettra en lumière le rôle essentiel joué par la Translation Division lors du procès de Nuremberg, qui s’est tenu devant le Tribunal militaire international entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, afin de juger les principaux dirigeants du Troisième Reich.

“Si la communication a pu être garantie durant le ‘procès du siècle’, c’est grâce au travail d’une véritable armada de traductrices, traducteurs et interprètes“, rappelle l’UPTIJ. “Malgré la lourde charge émotionnelle et les conditions techniques encore rudimentaires, elles et ils ont fait en sorte que les audiences assurées en allemand, en anglais, en russe et en français, puissent être comprises par toutes les personnes présentes.”

“Ces traductrices, traducteurs et interprètes ont fait en sorte que les accusés comprennent les tenants et les aboutissants de leur procès (débats oraux et pièces écrites), soient compris par le tribunal et puissent répondre de complot, de crimes de guerre et, pour la première fois de l’Histoire, de crimes contre l’humanité. La notion de génocide ne sera, elle, reconnue dans le droit international qu’en 1948“, ajoute l’organisation professionnelle.

L’exposition, en accès libre, offrira également un éclairage sur la profession de traducteur-interprète juré (TIJ) aujourd’hui, en présentant les missions quotidiennes propres à ce métier, ainsi que les compétences techniques et les qualités humaines nécessaires à son exercice.

Après son passage à Bruxelles, l’exposition poursuivra sa route et s’installera en janvier au palais de justice d’Anvers, avant de continuer son tour de Belgique.

Belga