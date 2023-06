Une étude de l’ULB inquiète : 1/3 des étudiants ne font pas assez de sport et mangent mal

Selon une étude, les étudiants sont très inquiets par rapport à leur alimentation.

Pour les étudiants, le sport est primordial afin de réussir leurs examens. Ainsi, l’ULB propose des abonnements aux salles de sport pour pouvoir s’entraîner toute l’année. Le prix de l’abonnement s’élève à 50 euros pour le programme sport et bien-être de l’établissement scolaire. Une somme dérisoire si l’on compare cela à une affiliation à une salle ou à un club. “Nous avons 7000 inscrits à l’année. Une bonne partie d’entre eux est issue de la communauté universitaire.”

Cependant, adopter un mode de vie sain n’est pas facile pour les étudiants. Une enquête menée par l’ULB démontre qu’un tiers des près de 3000 étudiants interrogés en ligne ne mangent pas correctement et ne font plus de sport. “Nous optons pour ce qui est le moins cher et le plus rapide, comme des nouilles instantanées par exemple. Nous choisissons ce qui est efficace”, explique une étudiante.

Les groupes les plus vulnérables sont ceux des baccalauréats. “Les doctorants sont généralement dans une situation financière un peu plus favorable que l’ensemble des étudiants. De plus, les comportements alimentaires évoluent avec l’âge”, assure Katia Castetbon, professeure d’épidémiologie à l’école de santé publique de l’ULB.

Cette étude est prise très au sérieux sur les campus. À l’ULB, le service social étudiant intègre pleinement les aides sportives et alimentaires de manière individualisée. Au total, il accompagne près de 2500 personnes.