Une équipe dirigée par des chercheurs belges découvre 115 météorites en Antarctique

Une équipe internationale, dirigée par des scientifiques belges, a découvert 115 météorites en Antarctique lors de l’expédition en cours BELARE, a annoncé la VUB samedi. Les météorites seront envoyées au Musée des Sciences naturelles à Bruxelles.

L’expédition a eu lieu dans la région isolée des montagnes Belgica en Antarctique, à plus de 300 kilomètres au sud-est de la station Princesse Elisabeth. Les découvertes comprenaient plusieurs chondrites, soit les météorites les plus primitives qui, par leur composition, ressemblent au matériau d’origine de la nébuleuse solaire, l’énorme nuage de gaz et de poussière qui a formé le système solaire il y a environ 4,6 milliards d’années. “Chaque nouvelle (micro)météorite offre un morceau essentiel du puzzle que nous essayons de reconstituer”, souligne le professeur Steven Goderis de la VUB. “Sur la base de certains fragments de météorites, nous pouvons en apprendre sur la différenciation planétaire et les collisions qui ont eu lieu dans le jeune système solaire, et dans d’autres fragments, nous trouvons des molécules prébiotiques nécessaires à l’évolution de la vie”, ajoute la professeure Vinciane Debaille de l’ULB.

Les météorites seront envoyées au Musée des Sciences naturelles pour décongélation, conservation et classification détaillée. Elles seront ensuite mises à disposition pour la recherche. Les plus belles pièces seront également exposées au public.

Belga