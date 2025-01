Des chercheurs de l’ULB et de la VUB récoltent plus de 100 météorites en Antarctique

L’équipe a pris part à l’expédition (2024-2025) de la BELgian Antarctic Research Expedition (BELARE).

Une équipe internationale dirigée par des scientifiques de l’ULB et de la VUB a récolté quelque 115 météorites pesant plus de 2 kg ainsi que des milliers de micrométéorites en Antarctique oriental, au cœur des montagnes Belgica, annonce jeudi l’ULB.

Composée de chercheurs de l’ULB, de la VUB et de l’Institut de Recherche pour le Développement en France, elle s’est rendue à plus de 300 km de la station Princesse Élisabeth. Cette zone était inexplorée par des scientifiques belges depuis les années 1960. Outre les 115 météorites, l’équipe a également collecté des milliers de micrométéorites, des particules de poussière cosmique ainsi que des échantillons de glace et de roche. Parmi les météorites découvertes figurent des achondrites, représentant des manteaux planétaires, et des chondrites carbonées, qui constituent les météorites les plus primitives. “Chaque nouvelle (micro)météorite fournit une pièce essentielle du puzzle que nous essayons de résoudre”, explique le professeur Steven Goderis (VUB). Certains fragments de météorites livreront notamment des informations sur “la différenciation planétaire et les collisions qui ont eu lieu dans le jeune système solaire”, ajoute la professeure Vinciane Debaille (ULB).

Les météorites seront envoyées à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles pour être décongelées, conservées et classifiées en détail, après quoi elles seront mises à disposition des équipes de recherche concernées ainsi que de la communauté scientifique internationale, précise l’ULB. Les plus belles pièces seront exposées au public.

Belga