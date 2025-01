Des plantes tinctoriales médiévales uniques découvertes à Bruxelles et à Malines

Lors de fouilles à Bruxelles et à Malines, des archéologues ont découvert des traces de gaude, de garance et de pastel des teinturiers, les trois plantes tinctoriales les plus importantes du Moyen-Âge.

Découverte étonnante à Bruxelles et à Malines. En effet, des archéologues ont trouvé des plantes médiévales très rares. “C’est la première fois que nous rencontrons ensemble les trois plantes tinctoriales les plus importantes en Belgique”, déclare l’archéologue Lien Speleers dans un communiqué.

Il s’agit de la gaude (Reseda luteola), la garance (Rubia tinctorum) et la pastel (Isatis tinctoria). Ces trois plantes étaient indispensables dans l’industrie textile médiévale. “La gaude produisait du jaune, la garance du rouge et le pastel du bleu, mais les techniques pour obtenir ces couleurs étaient très différentes. Ces trois plantes formaient la base des couleurs primaires. Elles étaient souvent combinées pour créer d’autres teintes, comme le vert, l’orange, le violet et même le noir.”

Les découvertes ont été faites dans les anciens lits de rivières fouillés sur deux sites archéologiques: le Parking 58 à Bruxelles et la Zakstraat à Malines, et plus précisément dans des couches fluviatiles datant du Xe au XVe siècle.

Il s’agit vraisemblablement de déchets des teinturiers. “La gaude et la garance avaient déjà été trouvées en Belgique par le passé, mais la découverte du pastel est une première”, explique l’archéologue à l’Institut des Sciences naturelles. “Des restes avaient déjà été découverts dans les pays voisins, et nous savions déjà, grâce aux sources historiques, que le pastel était utilisé pour obtenir de la teinture bleue, mais c’est la première fois que nous en retrouvons des preuves archéologiques. Cela nous donne enfin des preuves tangibles.”

Les fouilles à Bruxelles montrent également que les activités de teinture débutèrent au plus tard au milieu du XIIe siècle, bien avant ce qu’on trouve dans les sources historiques. Sur le site du Parking 58, plus de 70 échantillons ont révélé une abondance de graines de gaude et de fragments de racines de garance, accompagnés par-ci par-là de petits fruits de pastel, précise l’Institut. À Malines, les dépôts fluviaux ont montré un schéma similaire, avec un mélange de restes de plantes tinctoriales et d’autres déchets.

“Il s’agit de la première preuve archéologique de pastel en Belgique”, affirme Lien Speleers. “Cela rend cette découverte vraiment exceptionnelle.”

