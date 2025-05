Une enquête révèle l’ampleur des discriminations chez les Scouts et propose des solutions

Différents types de discriminations, telles que le racisme, le sexisme et la grossophobie, ont été vécues ou observées par de nombreux scouts, ressort-il d’une enquête dont les résultats ont été publiés lundi par la fédération des Scouts.

L’étude, menée entre décembre 2024 et février, a permis de récolter 256 réponses. Si l’échantillon reste mince (la fédération des Scouts compte 64.000 membres), il souligne que le mouvement n’échappe pas aux discriminations. Parmi les 72 répondants de moins de 18 ans (majoritairement des garçons blancs, hétérosexuels, valides), 35 personnes ont déclaré avoir été témoins de discriminations et 37 personnes en avoir été la cible. Parmi les 184 répondants de plus de 18 ans: 140 adultes, majoritairement des femmes blanches, hétérosexuelles et valides, ont été témoins de discriminations, alors que 44 ont déclaré avoir été la cible de discriminations.

Dans ce dernier cas, il s’agissait majoritairement d’hommes blancs, hétérosexuels et valides. Les Scouts avaient rédigé ces questionnaires avec le soutien d’institutions spécialistes des questions de discrimination (Amnesty International Belgique, Be Pax, Crible et Unia). Cinq formes de discrimination ont été principalement pointées par les répondants: le racisme, le sexisme, les discriminations à l’encontre des LGBTQIA+ et des personnes souffrant d’un handicap (“validisme”) ainsi que la grossophobie.

Elles prennent majoritairement la forme de moqueries, d’insultes et de mises à l’écart, mais aussi d’activités organisées de manière inadaptée. Ces comportements sont observés entre enfants et jeunes, mais peuvent aussi parfois être le fait de bénévoles qui encadrent les scouts. Certains répondants ont également signalé des situations perçues comme maltraitantes ou manquant de bienveillance, en particulier durant la totémisation. La mise à disposition de ressources pratiques et de formations spécifiques a été plébiscitée par les participants à l’enquête.

