Une délégation belge engagée avec 44 pays dans une flottille pour Gaza

La Belgique participera à la “Global Sumud Flotilla”, une initiative internationale visant à acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza, a annoncé samedi le mouvement Global Movement to Gaza. Cette action, coordonnée par la Freedom Flotilla Coalition – Flottille pour la liberté – et plusieurs organisations partenaires, prévoit le départ de dizaines de bateaux issus de plus de 40 pays le 31 août, dans l’objectif déclaré de “briser le siège de Gaza“. Ils se sont réunis samedi soir sur la place de la Bourse.

Doris De Block, membre de la délégation belge, précise : “Ce soir c’est un mouvement international. Aujourd’hui, on se met en marche pour montrer ce qu’on va faire le 31. Nous partons le 31 avec une flottille de bateaux issus de 44 pays pour aller vers Gaza“.

En Belgique, l’organisation indique vouloir collecter 25.000 euros afin d’affréter un bateau. Les fonds doivent permettre de couvrir les frais de participation à la flottille internationale. “Nous savons que la plupart des Belges nous soutiennent et il est temps d’agir“, souligne le mouvement, qui précise accueillir “avec joie tout soutien”, qu’il s’agisse de dons financiers ou d’engagement bénévole.

► Lire aussi | Des bagagistes s’opposent au retour de Brussels Airlines en Israël

Les organisateurs affirment que cette flottille pourrait être “la plus grande flottille civile de l’histoire” en soutien à la population palestinienne. Ils invitent les personnes disposant d’expérience maritime ou de compétences logistiques à se manifester, à terre comme en mer, en s’inscrivant via leur site Internet.

Cette mobilisation s’est greffée à la manifestation quotidienne organisée à 19h00 en soutien à Gaza et contre la politique du gouvernement israélien. Chaque soir, plusieurs centaines de personnes se rassemblent sur la place de la Bourse, munies de leurs drapeaux palestiniens, de tambours et de keffiehs pour soutenir la cause palestinienne.

En juin, dans le cadre des actions menées par la Freedom Flotilla Coalition, la flottille Madleen avait quitté Catane, en Sicile, avec 12 personnes à bord, dont l’activiste suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputée française Rima Hassan, transportant des denrées symboliques telles que farine, lait en poudre et matériel médical dans le but de briser le blocus israélien. Le navire a été intercepté dans les eaux internationales par les forces israéliennes, arraisonné et ramené au port d’Ashdod, les militants ont été détenus puis expulsés.

► Lire aussi | Une quarantaine de Belges et ayants droit évacués de Gaza

Fin juillet, l’expédition Handala a tenté de renouveler l’opération. Parti de Syracuse avec 21 civils (militants, eurodéputées, journalistes) et une cargaison humanitaire, le navire a été interpellé en mer et détourné vers Israël où l’équipage a été détenu – certains entamant une grève de la faim – avant d’être finalement expulsés.

Les deux tentatives antérieures illustrent le caractère risqué de ces missions et les réactions fermes d’Israël pour empêcher tout corridor maritime vers Gaza. La délégation belge rejoint donc une initiative dont la détermination est éprouvée. Cette fois-ci, “on espère arriver jusqu’aux plages de Gaza, du fait du nombre de bateaux“, conclut Doris De Block.

Belga

■ Reportage de Cyprien Houdmont, Gilles Joinau, Karim Fahim et Laurence Paciarelli