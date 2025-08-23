Passer la navigation
Une découverte bruxelloise pour mieux comprendre les bactéries

C’est une découverte réalisée par une équipe de chercheurs de l’Institut de Duve, au sein de l’UCLouvain à Woluwe. Ils sont parvenus à mieux comprendre le mécanisme de défense des bactéries. De quoi révolutionner notamment la conception des antibiotiques, pour les rendre un jour plus efficaces.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Djop Medou Mvondo

23 août 2025 - 18h58
24 août 2025 - 12h31
 

