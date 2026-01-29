La Région bruxelloise annonce une nouvelle campagne de régularisation des logements touristiques

Bruxelles Fiscalité lance, au cours du 1er semestre 2026, une campagne de régularisation visant 5.000 exploitants d’hébergements touristiques non déclarés, annonce la Région jeudi. Cette nouvelle action s’inscrit dans la continuité d’une première campagne menée durant l’été 2025. Celle-ci avait déjà donné lieu à l’envoi de 2.000 amendes et rattrapages pour l’année fiscale 2022, et avait permis la récupération de 2,8 millions d’euros.

La campagne de régularisation vise les activités non déclarées entre 2023 et 2025. “La nouvelle campagne de régularisation s’inscrit dans notre volonté de garantir l’équité fiscale et le respect des règles par l’ensemble des acteurs du secteur de l’hébergement touristique“, souligne le ministre bruxellois des Finances et du Budget Dirk De Smedt. “Il est essentiel que chacun contribue de manière juste aux finances régionales et communales, qui permettent d’investir dans des services publics de qualité au bénéfice de tous les Bruxellois.”

Les exploitants d’hébergements touristiques recevront une taxation d’office basée sur une occupation complète des chambres et disposeront de 38 jours pour fournir des preuves de l’occupation réelle de leurs logements. Ils seront soumis à une amende de 1.000 euros par chambre en cas de défaut d’inscription pour une activité débutée depuis 2023, ainsi qu’à un rattrapage de la taxe sur les nuitées non déclarées.

Tout exploitant d’hébergement touristique est tenu de faire enregistrer son établissement auprès de Bruxelles Économie et Emploi avant de commencer à exploiter ainsi que de l’inscrire auprès de Bruxelles Fiscalité dans un délai maximal de 38 jours à compter de son ouverture. Ensuite, l’exploitant doit, via la plateforme MyTax.brussels, déclarer chaque mois le nombre de nuitées dans chacun de ses établissements. Sur la base de ses déclarations, Bruxelles Fiscalité calcule le montant de la taxe due.

Depuis le 1er janvier 2026, les tarifs suivants sont d’application : quatre euros par chambre et par nuit pour les hébergements à domicile et cinq euros par chambre et par nuit pour les hébergements touristiques standards. Ce tarif s’applique également aux logements mis à disposition via des plateformes numériques sans que l’hôte n’y soit domicilié.

Une nouvelle réglementation sur l’hébergement touristique, simplifiant le cadre administratif tout en maintenant l’obligation d’enregistrement, sera bientôt validée, précisent les autorités régionales.

