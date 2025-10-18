Une centaine de démocrates se rassemble devant l’ambassade américaine contre la politique de Donald Trump

Une centaine de membres du Parti démocrate américain et de sympathisants ont organisé samedi après-midi à l’ambassade des États-Unis à Bruxelles une manifestation contre le gouvernement et la politique de Donald Trump. Les militants souhaitaient ainsi exprimer leur sympathie et leur soutien aux manifestations “No Kings” et “No Tyrants” qui se déroulent samedi aux États-Unis.

“En tant qu’Américains à l’étranger, nous avons parfois le sentiment d’être impuissants face à ce qui se passe dans notre pays“, explique Stephanie Quintao, vice-présidente des Democrats Abroad Belgium. “C’est pourquoi nous devons faire exactement ce que nous pouvons, même si cela peut sembler insignifiant. Nous pouvons inscrire des personnes sur les listes électorales, nous pouvons les mobiliser pour qu’elles aillent voter, nous pouvons les accompagner dans le processus électoral, et nous pouvons venir ici dans la rue pour exprimer notre mécontentement.”

Le mécontentement est particulièrement fort parmi les militants démocrates: “Nous ne pouvons pas accepter la direction que Trump et le Parti républicain prennent avec notre pays. Il n’y a aucun respect pour les lois de notre pays, pas même pour la Constitution. Trump et son entourage font tout pour démanteler les droits humains et les droits garantis par la Constitution. Des agents de l’ICE (police fédérale de l’immigration, ndlr) qui arrachent des gens de leur domicile, qui arrêtent des enfants dans la rue, ce sont des pratiques de type Gestapo ; ce n’est pas l’Amérique que nous connaissons et que nous voulons défendre.”

Selon les estimations, environ 20.000 citoyens américains vivent en Belgique et plus de 2.000 d’entre eux se sont déjà inscrits auprès des Democrats Abroad, indique Stephanie Quintao. “L’année prochaine auront lieu les élections de mi-mandat, une opportunité immense de changer la composition du Congrès. C’est donc le moment de mobiliser les citoyens américains et de les inciter à voter.”

