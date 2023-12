Une campagne lancée contre la violence sur les pompiers: “Cela n’a rien de drôle”

La ministre de l’Intérieur promet d’autres mesures pour mieux lutter contre la violence à l’encontre des pompiers et ambulanciers.

Les services de secours tels que les pompiers et ambulanciers sont de plus en plus souvent confrontés à des agressions verbales et physiques durant leurs interventions, plus particulièrement durant la période des fêtes de fin d’année. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a lancé dans ce cadre une nouvelle campagne de sensibilisation contre ces violences, baptisée “Rien de drôle”. A Bruxelles, ces dernières semaines les pompiers ont été à plusieurs reprises victimes de violences. Au premier semestre 2023, le SIAMU a enregistré 55 dossiers reprenant un peu moins d’une centaine de faits de violence visant des équipes en intervention.

Avec cette campagne, lancée lundi à la caserne des pompiers de Schoten, dans la région anversoise, Mme Verlinden souhaite appeler à plus de respect pour les services de secours. “Ce sont des héros, des personnes qui travaillent pour sauver la vie d’autrui ou pour assurer la sécurité de notre société”, a-t-elle déclaré. “Devenir la cible de violences ne fait pas partie de leurs missions, et nous ne devrions jamais commencer à penser que c’est normal. Nous montrons par cette campagne que nous les soutenons”.

Outre cette campagne, la ministre de l’Intérieur promet d’autres mesures pour mieux lutter contre la violence à l’encontre des pompiers et ambulanciers. “Le nouveau code pénal, en cours de discussions au Parlement, prévoit des sanctions plus sévères, comme lors de violences à l’encontre de la police”, dit-elle. “En outre, nous encourageons les victimes à toujours porter plainte, car il y a encore une sous-représentation du nombre de cas. Nous veillons également au déploiement de caméras sur les véhicules d’intervention et de drones. Ceux-ci pourront servir à prendre des images de la situation durant une intervention, mais aussi à recueillir des preuves en cas d’agression”.

Selon les statistiques les plus récentes, en 2022, on comptait en moyenne une dizaine de cas d’agression de pompiers ou d’ambulanciers chaque semaine en Belgique.

Avec Belga