Un triplex inhabitable après un incendie à Schaerbeek

Les services de secours ont été appelés vers 3h30 pour un incendie survenue rue de la Poste, à Schaerbeek, et se sont rendus sur place immédiatement.

Schaerbeek a été le théâtre, la nuit dernière, d’un incendie dans une habitation divisée en un duplex et un triplex. Si aucun blessé n’est à déplorer, le triplex est désormais inhabitable en raison des dégâts causés par le feu, indique les pompiers de Bruxelles.

“À notre arrivée, les occupants du triplex se trouvaient déjà en sécurité à l’extérieur”, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Les cinq habitants du duplex, situés aux deux étages supérieurs, ont signalé leur présence depuis une fenêtre du troisième étage et on été évacués en sécurité grâce à une auto-échelle, notre outil de sauvetage par excellence”.“Les personnes évacuées ont été examinées sur place par le médecin du SMUR Brugmann, et leur état était satisfaisant”.

Le foyer de l’incendie se trouvait dans un local situé sous la cage d’escalier, qui a été éteint à l’aide d’une lance à haute pression. Dans ce débarras, les pompiers ont découvert plusieurs trottinettes et vélos électriques, dont l’un était en train de charger. L’origine accidentelle du sinistre proviendrait probablement de l’un de ces véhicules, précise le porte-parole.

“Le triplex est inhabitable en raison des dégâts causés par la fumée, et les occupants sont hébergés par de la famille”, poursuit le porte-parole. Le duplex, lui, reste habitable après ventilation et contrôle du CO.

“Nos équipes ont pu intervenir rapidement et évacuer les habitants en sécurité grâce à l’auto-échelle. Cet incident rappelle l’importance de charger les batteries de vélos et trottinettes électriques en toute sécurité. Quelques gestes simples permettent d’éviter de nombreux risques.”

Le porte-parole souligne enfin qu’aucun détecteur de fumée n’était installé dans le bâtiment, malgré l’obligation légale en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2025.

Rédaction avec Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles