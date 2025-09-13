Un tournoi d’échecs pour amateurs au cœur de la Bourse de Bruxelles: 200 joueurs y participent

Un tournoi d’échecs entièrement dédié aux joueurs amateurs se tient ce week-end au cœur de Bruxelles et réunit quelque 200 passionnés. La première journée se déroule samedi dans le bâtiment historique de la Bourse ; les finales auront lieu dimanche dans les Galeries Royales Saint-Hubert.

“Le Chess & Mates Festival vise ceux qui jouent en ligne, dans un bar ou avec leurs grands-parents, pas les membres de clubs“, explique Cédric Comhaire, fondateur de l’événement. Pari réussi puisque près de 90 % des inscrits sont donc des joueurs occasionnels.

Pour équilibrer les forces, trois catégories ont été créées selon le classement Elo, système international qui évalue le niveau des joueurs : moins de 1.000, entre 1.000 et 1.500, et de 1.500 à 2.000 Elo, ce dernier seuil correspondant à un bon niveau de club. Chaque participant dispute six parties le samedi, et les huit meilleurs de chaque catégorie se qualifieront pour les finales.

La mixité reste toutefois limitée : seules dix femmes figurent parmi les 200 joueurs. “Oui, c’est comme cela dans les échecs“, regrette Cédric Comhaire. “C’est pourquoi nous organisons dimanche matin un événement avec des influenceuses, pour montrer que les femmes ont toute leur place dans cet univers.“

Cette présence d’influenceurs n’est pas anodine. Les créateurs de contenu spécialisés, ou des figures grand public comme le YouTuber Inoxtag, ont contribué à populariser le jeu en ligne et à attirer un nouveau public. Quentin, un Bruxellois de 32 ans, en est un exemple : “Je joue surtout en ligne et c’est vrai je suis beaucoup de ces influenceurs : c’est motivant et ils nous aident à progresser.“

Pour Cédric Comhaire, ce nouvel engouement s’explique aussi par la richesse du jeu : “Les échecs développent la concentration, la résilience, le respect et la capacité à résoudre des problèmes“, des qualités, souligne-t-il, “qui trouvent leur place bien au-delà de l’échiquier“.

Belga

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Karim Fahim et Laurence Paciarelli

­