Un spectacle d’impro sur les vraies anecdotes d’Ixellois: le festival “1050 histoires” est de retour

1050 histoires, le festival de spectacles improvisés, est de retour à quelques pas de Flagey ce week-end. Le concept est hors du commun : les comédiens improvisent sur une histoire soumise anonymement par des habitants du quartier.

“Les spectacles sont composés de trois parties différentes avec, chaque fois, une anecdote qu’on a été récolter, ici, dans le quartier de Flagey chez les habitants et habitantes“, explique Simon Laroche, le cofondateur de 1050 histoires. “Au début du spectacle, on entend une première anecdote, les comédiens et comédiennes s’en inspirent et font une première improvisation d’une vingtaine de minutes. Il y a une deuxième improvisation de 20 minutes qui est sur une autre anecdote et puis une troisième. Ça fait un spectacle d’une heure“, complète l’organisateur.

Et surtout un spectacle unique. Car chaque impro n’est jouée qu’une seule fois, sur base du vécu des habitants du quartier. Les comédiens découvrent en direct, en même temps que le public, les histoires choisies. Autre particularité de la pièce: elle se joue à l’extérieur, devant un public pas forcément adepte de l’impro.

Le spectacle existe depuis 3 ans et depuis, le concept séduit. L’idée a germé en 2021 après un appel à projet de la commune, pour recréer du lien après la période Covid. “L’objectif du concept, c’est à la fois de diffuser de la culture et de l’art de manière générale, mais aussi, surtout ici, de jouer à même la rue et d’avoir un esprit très fédérateur et convivial“, précise Simon Laroche.

Si vous aussi, vous voulez partager une anecdote ou un bout de votre histoire, rendez-vous l’année prochaine aux Etangs d’Ixelles. Elle sera peut-être improvisée devant vos voisins. L’événement se termine ce dimanche, le dernier spectacle ayant lieu à 20h30.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Camille Tang Quynh, Lisa Saint Ghislain, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli