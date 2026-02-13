Un ressortissant néerlandais abattu dans un parking à Evere en août : “Huit personnes ont été interpellées”

Huit suspects ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur l’homicide d’un ressortissant néerlandais retrouvé mort dans un parking souterrain à Evere, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.

Les faits remontent au samedi 26 juillet 2025. Vers 07h30, la victime a été retrouvée sans vie au volant de sa voiture dans le parking souterrain d’un complexe résidentiel situé rue Plaine d’Aviation, à Evere. Ce sont des voisins qui ont découvert l’homme inanimé. Il avait été mortellement touché par balle.

Début août, la justice bruxelloise avait diffusé un avis de recherche afin de recueillir des témoignages ou toute information suspecte concernant la présence de personnes aux abords du parking le 26 juillet 2025 entre 07h00 et 09h00, ou dans les quinze jours précédents.

“Dans le cadre de ce dossier, plusieurs suspects ont été arrêtés“, a indiqué la porte-parole du parquet de Bruxelles, Laura Demullier. “Au total, huit personnes ont été interpellées en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Cinq d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt en Belgique, dont quatre sont toujours en détention. La cinquième a été libérée par la Chambre des mises en accusation.”

L’enquête se poursuit. Dans l’intérêt de celle-ci, le ministère public ne fera aucun commentaire supplémentaire.

