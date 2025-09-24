Un rassemblement pro-palestinien devant le ministère des Affaires étrangères

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées mercredi vers 16h devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles à l’appel d’organisations de la société civile pour appeler la Belgique à prendre des mesures fortes au regard de la situation à Gaza.

Dans une ambiance pacifique, les chants pro-palestiniens et hostiles à Israël ont commencé à résonner avant que plusieurs orateurs ne prennent la parole. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité d’interpeller directement les autorités belges. “Entre les manifestations nationales, il est important d’être présents près du ministère des Affaires étrangères pour lui rappeler ses obligations”, a déclaré Manon Marée, chargée de campagnes et de mobilisation pour l’association belgo-palestinienne (ABP). “C’est à lui qu’on s’adresse en premier, même si c’est auprès de l’ensemble du gouvernement belge que l’on a des revendications”, a-t-elle souligné.

La récente annonce de reconnaissance de l’État de Palestine par la Belgique n’est toujours pas suffisante aux yeux des manifestants. “C’est une reconnaissance à la belge. C’est de la poudre aux yeux. Elle n’est en aucun cas une sanction contre Israël”, a affirmé Manon Marée. La députée fédérale Rajae Maouane (Ecolo), présente au rassemblement, a abondé. “Cette reconnaissance n’est pas réelle, elle est surtout symbolique. Elle sera signée lorsque deux conditions seront remplies, des conditions inatteignables.” L’ex co-présidente du parti écologiste souhaite que la Belgique rompe tout contact diplomatique avec l’Etat hébreu tant “qu’il se rend coupable de génocide et poursuit la colonisation”.

Belga