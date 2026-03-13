Un premier salon dédié aux créatrices et entrepreneuses dimanche à Bruxelles

Le salon se déroulera de 12h00 à 22h00 à la salle du Sippelberg. Les visiteurs pourront y découvrir des projets issus de secteurs variés tels que l’artisanat, la mode, la photographie, la nutrition, le bien-être ou encore le coaching.

“Trop de femmes entreprennent encore dans l’ombre, parfois isolées. À travers ce salon, nous créons un lieu de rencontres et de réseautage où les entrepreneuses peuvent se connecter et rencontrer leur public”, souligne Laila Charradi. “À travers ce salon, nous ne créons pas simplement un espace d’exposition, mais un véritable lieu de rencontres et de réseautage où les entrepreneuses peuvent se connecter, rencontrer leur public et créer de nouvelles opportunités”, ajoute-t-elle.

Belga