Un policier blessé après une intervention à Schaerbeek

Les jours du policier ne sont pas en danger.

Un policier en civil de la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere) a été blessé jeudi soir à Schaerbeek après une intervention lors d’une bagarre, a indiqué la porte-parole de la zone de police, Audrey Dereymaeker.

“Ce 25 septembre, vers 16h25, un policier en civil de la zone de police Bruxelles-Nord est intervenu sur une bagarre en cours rue d’Aerschot à Schaerbeek”, a déclaré la porte-parole. “Lors de cette intervention, le policier a été blessé. Ses jours ne sont pas en danger et il a pu recevoir rapidement les soins nécessaires.”

Pour préserver l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait par la zone de police à ce stade. Le parquet de Bruxelles ne fera pas non plus de commentaire additionnel. “La zone de police demande avec insistance aux médias de respecter et de ne pas divulguer ni l’identité ni une image de notre collègue si ceux-ci devaient être en possession de ces informations”, a ajouté la porte-parole.

Belga

25 septembre 2025 - 19h17
Modifié le 25 septembre 2025 - 19h30
 

