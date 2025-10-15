Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Un plan infaillible” : un récit personnel de l’auteur Pacco

Depuis plus d’une quinzaine d’années, Pacco fait partie des auteurs incontournables du paysage français de la bande dessinée et d’Instagram.  Mais comment en est-il arrivé là ?

C’est précisément ce qu’il raconte dans son album “Un plan infaillible : comment j’ai réalisé mes plus grands rêves” : son récit le plus intime à ce jour. Dans l’ouvrage, on le découvre enfant, rêvant de devenir dessinateur de BD, tandis que son père le destine à une carrière d’avocat, puis étudiant perdu entre les attentes de l’extérieur et ses propres envies, ou encore directeur d’une agence de pub. À travers ses expériences, ses rêves, ses doutes, ses échecs et ses réussites, Pacco nous montre qu’il est possible de réaliser ses rêves, même les plus fous.

S’il n’existe pas de méthode infaillible, il partage toutefois des conseils pratiques pouvant aider chacun d’entre nous à réaliser nos propres objectifs. Et vous, oserez-vous suivre Pacco tout au long des étapes de ce plan infaillible ?

■ Interview de Pacco au micro de Fabrice Grosfilley 

Lire aussi :

Partager l'article

15 octobre 2025 - 07h20
Modifié le 15 octobre 2025 - 07h42
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales