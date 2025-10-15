“Un plan infaillible” : un récit personnel de l’auteur Pacco

Depuis plus d’une quinzaine d’années, Pacco fait partie des auteurs incontournables du paysage français de la bande dessinée et d’Instagram. Mais comment en est-il arrivé là ?

C’est précisément ce qu’il raconte dans son album “Un plan infaillible : comment j’ai réalisé mes plus grands rêves” : son récit le plus intime à ce jour. Dans l’ouvrage, on le découvre enfant, rêvant de devenir dessinateur de BD, tandis que son père le destine à une carrière d’avocat, puis étudiant perdu entre les attentes de l’extérieur et ses propres envies, ou encore directeur d’une agence de pub. À travers ses expériences, ses rêves, ses doutes, ses échecs et ses réussites, Pacco nous montre qu’il est possible de réaliser ses rêves, même les plus fous.

S’il n’existe pas de méthode infaillible, il partage toutefois des conseils pratiques pouvant aider chacun d’entre nous à réaliser nos propres objectifs. Et vous, oserez-vous suivre Pacco tout au long des étapes de ce plan infaillible ?

■ Interview de Pacco au micro de Fabrice Grosfilley