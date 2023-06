Un parc métropolitain au cœur du projet de PAD Maximilien-Vergote validé

Un grand parc métropolitain devrait voir le jour dans le quartier Maximilien-Vergote reliant le canal au centre de la capitale, ressort-il du Plan d’Aménagement directeur (PAD) approuvé par le gouvernement bruxellois. L’information a été communiquée lundi par le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS), et par perspective.brussels, à l’initiative dans ce dossier.

Ce nouveau projet de PAD, bientôt soumis à enquête publique, vise aussi à renforcer les liens entre les morceaux de villes et les habitants à travers du logement et des services adaptés aux besoins du quartier.

Le périmètre du PAD Maximilien-Vergote est situé au cœur de la Région bruxelloise, en rive droite du canal à hauteur des bassins Béco et Vergote, au nord du Pentagone.

“Il s’agit d’inscrire la dynamique des nombreux projets déjà en cours, dans une transformation plus profonde, permettant une meilleure articulation entre les différentes fonctions de la ville“, a commenté le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Selon celui-ci, le nouveau parc métropolitain permettra reconnecter un territoire actuellement morcelé. Il comprendra des espaces déjà existants (e.a. le parc Maximilien) et des espaces à créer, dont un nouveau parc public multifonctionnel de 2.000 m², sur l’ilot de l’actuel Hôtel Président.

Plusieurs projets existants et futurs joueront un rôle pivot dans la programmation: le futur Musée Kanal-Pompidou; les tours Engie comme charnière avec le quartier Manhattan, lui-même amené à évoluer vers plus de mixité; le futur équipement sportif Vergote comme articulation entre les fonctions résidentielles et récréatives et les fonctions portuaires.

Le futur PAD assurera des minima de logements abordables en imposant au moins 25% de logements publics pour tout projet de plus de 2.000 m² de superficie plancher de logements.

Il visera aussi à développer l’économie urbaine par le maintien de la connexion port-ville et le maintien des activités économiques et productives, en améliorant leur intégration.

Un moment de consultation et d’échange avec les habitants et toutes les personnes intéressées par le projet sera organisé.

Un projet “mixte et équilibré”

Selon le gouvernement bruxellois et perspective.brussels, à l’échelle de la Région, le PAD Maximilien-Vergote s’inscrit dans la continuité des travaux de planification développés dans le Plan Canal, le Beeldkwaliteitsplan (BKP- plan de qualité paysagère), le Masterplan 2040 du Port de Bruxelles, le Contrat de rénovation urbaine n°1 « Citroën-Vergote » (CRU 1), le Contrat de quartier durable (CQD) « Héliport-Anvers », le Contrat école Klavertje Vier, la vision partagée « Territoire Nord », le Think / Innovate / Develop (TID) « Maximilien-Vergote » ainsi que d’autres études indépendantes concernant la reconversion de sites et la mobilité.

Le PAD reprend ces ambitions et projets qu’il complète et articule dans une vision globale et cohérente, inscrite dans le moyen-long terme.

“Avec ce PAD, nous illustrons parfaitement notre vision régionale pour l’épanouissement des Bruxelloises et des Bruxellois par la création d’un parc métropolitain et par une programmation mixte et équilibrée alliant logement, commerces et équipements“, a commenté le ministre-président Vervoort.

Pour le ministre de la Transition climatique et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), “le parc Max-sur-Senne est la colonne vertébrale du réaménagement de la rive droite du Canal. En reliant plusieurs espaces verts, on crée dans ce quartier dense un véritable couloir écologique qui permettra à la biodiversité de s’épanouir et on offre aux habitant·es l’accès à un parc où ils pourront se promener et se détendre, au plus grand bénéfice de leur santé et de leur qualité de vie“.

De son côté, le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit), a souligné que l’adoption du PAD Maximilien marquait une nouvelle étape importante dans la stratégie régionale de transformation complète du quartier Nord. “Cette zone localisée sur la Ville de Bruxelles entre le site de Tour & Taxis et le Quartier Nord est le chainon manquant et le trait d’union entre ces deux quartiers emblématiques qui connaissent depuis plusieurs années de grandes mutations urbaines“.

Belga – Photos : perspective.brussels