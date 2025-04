Un ouvrier tombe dans une fosse à déchets de Bruxelles-Energie

Un ouvrier a basculé dans la fosse à déchets sur le site industriel de Bruxelles-Energie, une filiale du groupe Bruxelles-Propreté, vendredi soir vers 20h15. Les secours ont été alertés et la victime a été prise charge. Au moment de son évacuation, son état de santé était jugé préoccupant, indique samedi Bruxelles-Propreté, qui précise que “Bruxelles-Energie n’a pas reçu d’information depuis“.

La victime est un ouvrier membre du personnel d’un sous-traitant travaillant sur place. L’accident, survenu dans des circonstances qui restent encore à déterminer, s’est produit dans une zone technique du site de Bruxelles-Energie, situé en amont de l’unité de valorisation énergétique (incinérateur), dédiée au prétraitement et à la gestion de la crise du protoxyde d’azote.

“À ce stade, les circonstances exactes de l’accident font l’objet de recoupements et de vérifications“, précise Adel Lassouli, porte-parole du groupe Bruxelles-Propreté. “L’auditorat du travail est descendu sur le site, une enquête est donc en cours et Bruxelles-Energie y collabore activement afin de faire toute la lumière sur les causes de l’événement et pour prendre les éventuelles mesures complémentaires nécessaires au renforcement de la sécurité des travailleurs“.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour accompagner l’ensemble des travailleurs du site. La direction de Bruxelles-Energie tient en outre à exprimer “aussi et surtout son soutien plein et entier à la victime ainsi qu’à ses proches et aux équipes concernées“.

Située à Bruxelles, le long du canal, Bruxelles-Energie est l’usine de valorisation énergétique par incinération de Bruxelles-Propreté. Elle produit de l’énergie à partir de déchets ménagers ou assimilés non recyclable.

Belga