Un nouvel ascenseur panoramique, reliant Mont des Arts et KBR, inauguré à Bruxelles

Un nouvel ascenseur panoramique reliant le Mont des arts au toit de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) a été inauguré mercredi matin, en la présence de la ministre de la Modernisation de l’administration Vanessa Matz (Les Engagés), chargée de la Politique scientifique. L’installation vise à améliorer l’accessibilité du bâtiment et à ouvrir davantage l’institution sur la ville.

Accessible depuis le Mont des Arts, l’ascenseur permet désormais d’accéder directement au rooftop de la KBR, où se trouvent notamment un restaurant et une terrasse offrant une vue sur la capitale. Ce nouvel accès doit faciliter les circulations au sein du bâtiment et renforcer l’intégration de la bibliothèque nationale dans les flux culturels et touristiques du quartier.

Le trajet en ascenseur se veut également une expérience sonore. Durant l’ascension, les visiteurs sont accompagnés par des voix, des musiques et des sons urbains évoquant la diversité culturelle de Bruxelles. Cette immersion se prolonge sur le rooftop, où une installation interactive invite les visiteurs à découvrir différentes facettes sonores de la capitale.

Le projet a été rendu possible grâce à un protocole signé en 2021 entre Beliris, la Région de Bruxelles-Capitale, la Régie des Bâtiments et la KBR. Une subvention de 1,06 million d’euros a été octroyée à la KBR pour financer les études et les travaux. Le projet a également bénéficié du soutien de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.

“Ce projet montre comment une institution patrimoniale peut se redynamiser et s’ancrer pleinement dans son époque”, a déclaré Vanessa Matz. “C’est ainsi que nos institutions doivent fonctionner aujourd’hui : ouvertes, accessibles à toutes et à tous, attentives à leurs publics et capables de nouer de nouveaux partenariats. Je tiens à saluer le travail entre les différentes institutions et niveaux de pouvoir qui ont rendu cette réalisation possible.”

