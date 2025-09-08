Un nouvel appel à témoins diffusé après le meurtre d’un homme à Schaerbeek en avril 2024

Le parquet de Bruxelles a diffusé lundi un troisième avis de recherche dans le cadre de l’enquête sur un meurtre commis le 28 avril 2024 à Schaerbeek. Augustin Kaza, 44 ans, avait alors été abattu sur la terrasse d’un café. Des images de l’auteur des faits avaient déjà été diffusées, suivies d’un avis de recherche pour un deuxième homme. La police veut désormais identifier une troisième personne.

La victime, un homme de 44 ans de nationalité albanaise, était assis à la terrasse du café le Xhoni, dans la rue Joseph Brand à Schaerbeek, lorsque le suspect a ouvert le feu. Il a été touché à la poitrine ainsi qu’à la tête, et est décédé à l’hôpital le 6 mai 2024. Selon Sudinfo, il aurait été victime d’un règlement de compte.

En mai 2024, le parquet de Bruxelles a diffusé un avis de recherche avec des images du suspect. Il portait une combinaison sombre avec une bande rouge au niveau des épaules, un logo blanc sur la poitrine, une casquette et une capuche. Il semblait également boiter et s’était enfui en direction de la rue Ernest Laude.

En décembre, un nouvel avis de recherche avait été diffusé pour un autre homme, mesurant environ 1,80 mètre et de corpulence normale. Il a le visage émacié, les cheveux foncés et une moustache. Il portait un jean gris foncé et une veste noire à capuche.

Cette fois-ci, la police recherche un homme de corpulence robuste qui portait pantalon en jeans gris foncé, un sweat noir à capuche et une casquette noire. Son rôle dans les faits n’est pas précisé. Les personnes disposant d’informations sur cet homme ou sur les faits peuvent prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Ils peuvent aussi appeler le numéro gratuit 0800.30.300.

