Un nouvel appel à projet pour améliorer les compétences numériques 

La Région dégage 300.000€ pour améliorer les compétences numériques des Bruxellois.es, annonce dans un communiqué le cabinet de Bernard Clerfayt (DéFI), ministre régional de la Transition numérique. L’appel est lancé par Paradigm, le partenaire informatique régional.

L’objectif est de réduire les inégalités numériques et de rendre les manipulations du quotidien, comme régler ses factures, inscrire ses enfants à l’école, ou prendre rendez-vous chez le médecin, accessibles au plus grand nombre.

39% des Bruxellois sont en situation de vulnérabilité numérique, selon la Fondation Roi Baudouin, or la numérisation de la société ne fait qu’augmenter. “L’inclusion numérique est un enjeu sociétal transversal devant être pris en considération à tous les niveaux de pouvoir.” explique la Région Bruxelloise.

►Lire aussi||11 associations manifestent à Anderlecht contre la numérisation des services (18/04)

Une faille qui s’agrandit

L’appel à projet se nomme “Digital.Brussels”. Il offrira un soutien financier allant de 30.000€ à 60.000€ par projets sélectionnés. Ceux-ci devront être “concrets, directement réalisables, et promouvoir l’accès, les compétences et l’utilisation des outils numériques.”, explique le communiqué. Ils s’adresseront aux publics les plus éloignés du numérique et des structures d’aide et de formation au numérique.

Pour le ministre Bernard Clerfayt, “C’est un mur qui est en train de s’installer entre les personnes qui maîtrisent le numérique et les autres. Il existe donc une faille où s’enfoncent celles et ceux qui ne bénéficient pas de compétences numériques. Cet appel à projets doit pallier cela et rendre le numérique accessible à tous pour contribuer à une meilleure intégration sociale et économique. C’est une question de solidarité numérique”.

C’est la deuxième édition de l’appel à projets ‘Digital Brussels’. “Il permet de soutenir des projets qui visent à améliorer les compétences numériques des Bruxellois, en misant sur l’accessibilité de l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de la société vers une transformation numérique accessible pour tous.”, ajoute Nicolas Locoge, Directeur général de Paradigm.

Rédaction – J.Ho (St.)