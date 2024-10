Un nouveau train international reliera Bruxelles et Amsterdam à partir du 15 décembre

Cet “Eurocity Direct” offrira un gain de temps de parcours important, de 45 minutes entre les deux villes.

L’offre ferroviaire entre la Belgique et les Pays-Bas sera doublée à partir de décembre avec l’introduction d’un nouveau train international entre Bruxelles-Midi et Amsterdam-Zuid, indique la SNCB mercredi.

L’Eurocity Direct prévoit un temps de trajet de 2h07 en semaine et de 2 heures le week-end, avec un départ toutes les heures 49 à Bruxelles-Midi. Il assurera 16 allers et retours par jour et fera arrêt à Bruxelles-Midi, Anvers-Central, Rotterdam-Centraal, Schiphol et Amsterdam-Zuid. La liaison s’ajoute au train IC classique existant, qui s’appellera désormais EuroCity et circulera à partir de décembre jusqu’à Rotterdam. L’Eurocity Direct est mis en service en collaboration avec les Nederlandse Spoorwegen (NS).

La vente de tickets pour le nouveau train a débuté ce mercredi 16 octobre.

Belga