Un nouveau record de température enregistré ce 4 mars à Uccle

On a enregistré mercredi 17,8 degrés Celsius à Uccle, soit le 4 mars le plus chaud depuis le début des relevés de température, affirme le météorologue de l’IRM, David Dehenauw, sur le réseau social X. Le précédent record, 17°C, avait été établi en 1997. La température maximale définitive pour ce 4 mars 2026 sera communiqué dans les prochaines heures.

17,8 degrés à Uccle maintenant. Le record journalier de 1997 (17,0) degrés est battu. — David Dehenauw (@DDehenauw) March 4, 2026



Le mercredi 25 février, un record de température avait déjà été battu à Uccle, où le thermomètre avait culminé à 19,8°C.

► Lire aussi | À Uccle, la barre des 20°C frôlée : un record historique pour un mois de février