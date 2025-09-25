Un mouvement citoyen demande l’arrêt du développement du site Josaphat

Le mouvement urbain BRAL demande l’arrêt du développement du site Josaphat et le rejet de la demande de permis. L’organisation met en garde contre la perte irréversible d’une zone tampon climatique unique et d’une zone de biodiversité dans la Région bruxelloise.

Des projets ambitieux sont en cours pour la friche Josaphat, située à Schaerbeek. Le promoteur immobilier Axa-Effeige souhaite construire plus de cinq cents logements sur l’ancien site de triage ferroviaire. Le permis de lotissement permettrait l’aménagement des voiries et des infrastructures de services publics.

Selon BRAL, le projet occuperait l’intégralité des 25 hectares du terrain, au détriment de la biodiversité. “L’un des derniers morceaux de nature sauvage à Bruxelles serait détruit au profit d’une densité résidentielle très élevée. Pour les quelque 1 100 nouveaux habitants, il n’y a pour l’instant ni garantie ni budget pour des espaces verts, des commerces de proximité, des crèches, une école ou une bonne accessibilité du quartier“, déplore BRAL. “Le risque de voir émerger un quartier isolé et moribond est bien réel.”

BRAL craint la disparition du dernier grand espace naturel de la ville. De plus, l’organisation doute que le projet tienne ses promesses en matière de logements sociaux et abordables : “Aucun budget public n’a été prévu et il n’y a aucune garantie que les 50 % de logements sociaux et abordables annoncés verront un jour le jour. Ce qui est certain en revanche, c’est la réduction drastique de ce dernier grand espace naturel de la ville.”

Le site joue également un rôle crucial pour le rafraîchissement climatique de la capitale et de la Région de Bruxelles-Capitale, ajoute BRAL.

Belga