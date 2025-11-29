Un mineur interpellé en flagrant délit après le vol d’un véhicule à Koekelberg

Un mineur de 16 ans a été interpellé en flagrant délit dans la nuit du 19 au 20 novembre après le vol d’un véhicule à Koekelberg, annonce samedi la zone de police Bruxelles-Ouest.

Le 20 novembre vers 00h05, une patrouille a été envoyée avenue de la Paix à Koekelberg pour un signalement de vol d’un véhicule de marque Audi A3, de type POPPY. Les policiers ont ensuite aperçu le véhicule à hauteur du carrefour entre l’avenue Mahatma Gandhi et la chaussée de Gand, sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean.

Le véhicule a été intercepté par la patrouille. Le conducteur a été arrêté et conduit au commissariat. Lors des constatations, les policiers ont relevé que la vitre arrière droite du véhicule avait été brisée. Les fils de contact avaient également été arrachés.

Le suspect est âgé de 16 ans et est connu des services judiciaires, précise la police. Après avoir été auditionné, il a été mis à la disposition du parquet du procureur du Roi à Bruxelles le 20 novembre.

Aucun autre élément n’a été communiqué à ce stade quant aux suites judiciaires de ce dossier.

