Un jeune bruxellois sur quatre en situation d’absence problématique dans le secondaire

Un enfant bruxellois sur quatre fréquentant l’enseignement secondaire a dépassé 9 demi-jours d’absence injustifiée en 2024-2025, ressort-il d’un focus sur décrochage scolaire, publié par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA) jeudi. Par ailleurs, un jeune Bruxellois sur cinq est sorti de l’enseignement secondaire sans certificat ou qualification.

Plusieurs paramètres, tels que l’absentéisme problématique ou l’abandon scolaire précoce ont été utilisés par l’IBSA pour tenter de mesurer le décrochage scolaire à Bruxelles.

L’institut statistique n’a pas pu utiliser des mesures de décrochage absolu (enfant soumis à l’obligation scolaire non-inscrit dans une école), aucune statistique ne permettant de mesurer de manière fiable cet indicateur en Région bruxelloise.

En 2024-2025, 14% des enfants bruxellois fréquentant l’enseignement fondamental et 26% de ceux fréquentant l’enseignement secondaire ont accumulé au moins 9 demi-jours d’absence injustifiée, contre respectivement 6% et 17% au niveau belge. “L’écart entre la Région bruxelloise et la Belgique tend par ailleurs à se creuser”, souligne l’IBSA. Ces chiffres bruxellois sont en constante progression depuis 2019-2020.

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Concernant l’abandon scolaire, en 2024-2025, en Région de Bruxelles-Capitale, 18% des jeunes n’ont pas obtenu de qualification requise, contre 12% au niveau national. Le chiffre bruxellois est toutefois stable, contrairement à l’absentéisme problématique.

Sur le plan géographique, le pôle urbain majeur de Bruxelles (23%) présente des chiffres d’absentéisme scolaire comparable à ceux d’Anvers et Liège (24 %), mais en isolant la Région de Bruxelles-Capitale, le chiffre atteint 26%, un niveau inférieur à Charleroi (33%).

L’abandon scolaire présente les mêmes tendances: la Région de Bruxelles-Capitale compte 18% de jeunes sortants sans certificat, contre 16% à Anvers et 22% à Charleroi. L’IBSA constate également de fortes disparités entre les communes. Les communes du nord et de l’ouest de la Région, sont plus touchées par l’absentéisme problématique et l’abandon scolaire précoce que celles du sud et de l’est.