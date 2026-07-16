Décrochage scolaire à Bruxelles: une situation proche des autres grandes villes belges

Le décrochage scolaire reste un défi majeur en Région bruxelloise. Dans son dernier Focus, réalisé en collaboration avec le Service École et Vie Étudiante de perspective.brussels, l’IBSA (Institut bruxellois de statistique et d’analyse) dresse un état des lieux de la situation et compare Bruxelles aux principales agglomérations du pays.

Les chiffres montrent qu’au cours de l’année scolaire 2024-2025, 26 % des élèves bruxellois du secondaire ont dépassé le seuil de neuf demi-journées d’absence injustifiée, un indicateur qualifié d’absentéisme problématique. Par ailleurs, 18 % des jeunes Bruxellois âgés de 18 à 24 ans quittent l’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme, les plaçant en situation d’abandon scolaire précoce.

Selon l’IBSA, ces niveaux sont globalement comparables à ceux observés dans les autres grands pôles urbains belges, notamment Anvers, Gand, Charleroi et Liège. L’étude souligne toutefois que la situation est plus préoccupante au sein de la Région de Bruxelles-Capitale que dans sa périphérie, confirmant que le décrochage scolaire touche davantage les territoires urbains.

L’analyse met également en évidence de fortes disparités entre les communes bruxelloises. Les taux d’absentéisme et d’abandon scolaire sont généralement plus élevés dans le nord et l’ouest de la Région que dans le sud et l’est. Selon les communes, la proportion de jeunes concernés peut même varier du simple au triple.

Enfin, l’IBSA rappelle que les indicateurs actuels ne permettent pas encore de mesurer l’ensemble du phénomène. Si les données des Communautés française et flamande offrent une vision de l’absentéisme et de l’abandon scolaire précoce, elles ne permettent pas de connaître précisément le nombre de jeunes totalement sortis du système scolaire, sans inscription dans aucun établissement.

Rédaction