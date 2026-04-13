 Aller au contenu principal
BX1

Un homme sans-abri retrouvé mort dans la station de métro Bockstael

Une personne sans vie a été découverte lundi matin dans la station de métro Bockstael, à Laeken. Il s’agirait d’un homme sans domicile fixe, selon les informations rapportées par BRUZZ et confirmées par la STIB.

La victime a été retrouvée vers 8h30, peu après l’ouverture de la station, au niveau de la mezzanine. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès.

L’incident a entraîné la fermeture temporaire de deux accès à la station dans la matinée. Le trafic sur la ligne 6 du métro n’a toutefois pas été interrompu.

Les causes exactes de la mort ne sont pas encore connues. La police a été saisie et une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de ce drame.

Rédaction – Image : Google Street View
BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales