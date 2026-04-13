Un homme sans-abri retrouvé mort dans la station de métro Bockstael

Une personne sans vie a été découverte lundi matin dans la station de métro Bockstael, à Laeken. Il s’agirait d’un homme sans domicile fixe, selon les informations rapportées par BRUZZ et confirmées par la STIB.
La victime a été retrouvée vers 8h30, peu après l’ouverture de la station, au niveau de la mezzanine. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès.
L’incident a entraîné la fermeture temporaire de deux accès à la station dans la matinée. Le trafic sur la ligne 6 du métro n’a toutefois pas été interrompu.
Les causes exactes de la mort ne sont pas encore connues. La police a été saisie et une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de ce drame.