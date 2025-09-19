Un homme de 21 ans blessé par balle à Molenbeek cette nuit: “Les suspects sont activement recherchés”

Une personne a été blessée à Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit du jeudi au vendredi, lors d’une nouvelle fusillade. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.

“Jeudi 18 septembre, entre 23 h 30 et minuit, la police a été appelée pour des coups de feu tirés dans la rue Michel Zwaab à Molenbeek-Saint-Jean“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Sur place, la police a retrouvé plusieurs douilles. Lors de la fusillade, une personne aurait été blessée. Il s’agit d’un jeune homme de 21 ans. Il a reçu les soins nécessaires à l’hôpital et a depuis pu rentrer chez lui“.

“Les suspects ont pris la fuite et sont actuellement activement recherchés“, poursuit la porte-parole. “Le parquet a été informé des faits et a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Le laboratoire de la Police judiciaire fédérale s’est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires“.

Avec Belga – Images : Carravagio