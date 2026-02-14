Un hommage aux victimes de la répression iranienne sur la place de la Monnaie à Bruxelles

Deux organisations iraniennes de défense des droits humains ont installé samedi sur la place de la Monnaie, à Bruxelles, 700 cadres avec les photos de 1.540 victimes de la répression des manifestations en Iran. Les ASBL Hengaw et Mala Kurd veulent inciter les autorités européennes et belges à accroître la pression diplomatique sur Téhéran.

Début janvier, une importante mobilisation contre le régime iranien a été réprimée dans le sang. Les organisations de défense des droits humains font état de milliers de morts parmi les militants.

“On parle de 10.000, voire 20.000 victimes, mais ces chiffres n’ont pas été confirmés officiellement“, explique Karim Sajjad, président de l’ASBL Mala Kurd. “Ce que nous avons, ce sont les noms et les identités de 1.840 victimes. Nous avons pu identifier ces personnes en collaboration avec l’ASBL Hengaw, sur la base de photos et de leur lieu de résidence notamment. Aujourd’hui, nous affichons les photos de 1.540 victimes. Nous ne pouvons pas montrer une photo de chaque victime car certaines sont trop atroces. Nous voulons poursuivre ce travail et continuer à mener des actions jusqu’à ce que nous ayons rassemblé les photos de 2.500 victimes.”

Les associations se réjouissent de l’inscription du Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes, mais demandent à la Belgique et à l’Union européenne d’aller plus loin. “Comment se fait-il que la Belgique ne dispose que d’une seule ambassade avec 15 collaborateurs en Iran, alors que l’Iran dispose ici de cinq bâtiments et de plus de 160 employés qui ne sont pas contrôlés ?“, s’interroge Karim Sajjad. “Comment se fait-il qu’un responsable du gouvernement iranien qui a appelé à tuer les manifestants ait pu se rendre en Belgique sans encombre et s’y déplacer librement ?”

Belga – Photo : Belga