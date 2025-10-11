Un exercice de gestion de crise mobilise plus de 300 participants dans le tunnel Belliard

Ce type d’exercice périodique permet aux services de secours et aux autorités de tester leurs procédures en situation réelle, indique safe.brussels, l’organisme en charge de la gestion de crise en région bruxelloise samedi après-midi dans un communiqué

Plus de 300 personnes ont pris part dans la nuit de vendredi à samedi à un vaste exercice de gestion de crise dans le tunnel Belliard à Bruxelles.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Valentine Rolus et Marjorie Fellinger

L’opération de cette nuit, qui simulait un carambolage au coeur du tunnel Belliard et l’évacuation de nombreuses personnes, a mobilisé plus de 300 participants issus des services et autorités partenaires de la sécurité et de la mobilité ainsi que des volontaires, précise l’organisme bruxellois. L’exercice se déroulait en outre à proximité immédiate des institutions européennes, où était simulé une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères tandis que l’impact sur plusieurs axes routiers stratégiques et sur les transports en communs a également été simulé, ajoute safe.brussels.

Des évaluations au sein et entre les services impliqués seront menées dans les semaines à venir afin de tirer les enseignements de cet exercice et de renforcer ainsi la résilience de la Région, conclut le communiqué.

Belga – Image Pompiers de Bruxelles