Un employé est resté coincé durant cinq heures dans un ascenseur d’un hôtel sur l’avenue Marnix

La journée a dû être éprouvante pour l’employé d’un hôtel de l’avenue Marnix, ce dimanche soir. Le malheureux est resté bloqué durant cinq heures dans un ascenseur, selon nos confrères de Bruzz.

Vers 23h, un technicien a tenté de débloquer l’ascenseur de l’hôtel, coincé entre les étages 0 et 1, sans succès.

Finalement, les pompiers sont intervenus, plusieurs heures plus tard, et sont parvenus à remonter l’ascenseur manuellement.

L’employé a pu être libéré, sain et sauf, vers 4h du matin. Il était, d’après les pompiers interrogés par Bruzz, relativement calme et “est sorti indemne de cette mésaventure”.

La rédaction – Photo : Google Street View