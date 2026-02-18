 Aller au contenu principal
Un commerce cambriolé mardi matin à Uccle

La boutique de Mia, un commerce animalier, situé rue Vanderkindere a été la cible d’un cambriolage ce mardi vers 6h15. Le voleur est reparti avec la caisse après avoir brisé la porte vitrée. Si le préjudice financier est minime, les dégâts matériels sont importants, rapporte La Capitale.

Mardi, très tôt, un individu a lancé un pavé dans la porte vitrée d’un magasin animalier situé à Uccle avant de s’introduire à l’intérieur. La scène, qui n’a duré qu’une trentaine de secondes a été signalée par la propriétaire de l’immeuble.

Selon le gérant, le contenu de la caisse ne dépassait pas une vingtaine d’euros. Aucun objet de valeur n’a été volé. Une caméra installée dans un établissement voisin aurait filmé un suspect portant une casquette.

Si le butin dérobé est faible, le commerçant déplore les dégâts causés par la vitre brisée et le choc provoqué par l’effraction. La police est intervenue sur place pour constater les faits et poursuit son enquête.

Rédaction – Photo : Instagram la boutique de Mia

