Un centre culturel est inauguré dans l’ancienne gare de Laeken ce dimanche

Après cinq années de rénovation, la Gare de Laeken est inaugurée ce dimanche après-midi.



Désormais, le lieu devient un centre culturel où associations, artistes et les gens du quartier peuvent se rencontrer. Pour le renouveau de cette ancienne gare de Laeken, plusieurs activités ont eu lieu tout le week-end ; vernissage de l’exposition “Chemins tressés” de Caroline Le Méhauté et le collectif les Oiseaux Sans Tête, des cours métrages, les histoires de Julien, de la danse verticale, du slam, ou encore du live painting et l’inauguration de la Gare à 16h ce dimanche.

Ces projets artistiques ont été mis en place par quatre associations actives depuis plus de 20 ans dans le quartier et qui se rejoignent au sein de la Maison de la création. Ces projets sont également créés avec la participation de habitant du Nord de Bruxelles.

Historique de la Gare

Une halte se situant sur la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand est ouverte aux voyageurs à Laeken le 20 février 1872. En 1880 elle est remplacée par la nouvelle gare de la rue du Champ de l’Église. Le bâtiment se trouve à l’est du pont et au nord des voies. Il comporte trois niveaux sous une toiture mansardée.

Si en 1936, l’intérieur du bâtiment subit des modifications, durant la seconde guerre mondiale, la passerelle extérieure est endommagée. La passerelle sera reconstruite en 1954 puis démolie en 2014 avant de servir d’entrée au bâtiment, alors que la gare est désaffectée au profit de la station Bockstael. Les façades et la toiture sont quant à elles classées le 26 septembre 1996.

En 2004, la SNCB loue le bâtiment à la Ville par bail emphytéotique pour 27 ans. Entre 2008 et 2011, le bâtiment est réaffecté en centre culturel via le Centre culturel Bruxelles Nord et la Maison de la Création).

■ Reportage de Camille Paillaud, Paolo Coen et Stéphanie Mira