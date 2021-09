Ville de Bruxelles : les horaires des piscines sont élargis

L’élargissement des horaires concerne les piscines de Neder-Over-Heembeek, de Laeken et des bains du Centre.

Les horaires de ces trois piscines deviennent identiques. Le public pourra désormais profiter d’une de ces trois piscines plus tard dans la semaine. Le dimanche, la piscine de Laeken et les Bains du Centre ouvrent désormais leur porte.

Les piscines sont dorénavant ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30 et le week-end de 7h30 à 17h30. Les écoles, clubs de natation, de waterpolo, de natation synchronisée ou de plongée peuvent toutefois réserver des créneaux, avec la possibilité que ces activités coexistent, car des couloirs seront réservés à cet effet. Un indicateur de créneaux est disponible sur www.bruxelles.be/piscines.

“R endre la natation plus accessible aux Bruxelloises et aux Bruxellois“

Benoît Hellings, Échevin des Sports de la Ville de Bruxelles souligne qu’« en élargissant et en simplifiant les horaires d’ouverture des 3 piscines communales, nous voulions rendre la natation plus accessible aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Notre Région manque cruellement d’infrastructures de ce type et toutes les communes doivent améliorer l’accès aux piscines existantes. C’est aujourd’hui chose faite du côté de la Ville de Bruxelles. Tant mieux pour le sport et la santé ! ».

Voici les adresses des trois piscines publiques de la Ville de Bruxelles :

Les Bains du Centre – Rue du Chevreuil 28, 1000 Bruxelles

La piscine de Laeken – Rue du Champ de l’Église 73/89, 1020 Laeken

La piscine de Neder-Over-Heembeek – Rue de Lombartzijde 120, 1120 Neder-Over-Heembeek

