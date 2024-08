La N-VA veut mettre fin à l’interdiction du survol du domaine royal

Le survol de Bruxelles est un dossier épineux.

Les négociations fédérales vont bon train pour tenter de constituer une majorité. Si celle-ci semble se tourner vers la coalition “Arizona” (N-VA, MR, Engagés, Vooruit, CD&V), certains dossiers continuent de faire couler beaucoup d’encre.

Parmi ceux-ci, il y a le survol de Bruxelles. La N-VA souhaiterait autoriser le survol au-dessus du parc de Laeken, et donc du domaine royal, comme le rapportent nos confrères de La Libre. Concrètement, les avions qui décollent de Zaventem seraient autorisés à passer au-dessus, ou à proximité, du château de Laeken.

Depuis 1954, cette zone est interdite aux avions pour des raisons de sécurité.

Soulager les communes flamandes

Selon nos confrères, cette autorisation du survol du parc de Laeken permettrait de soulager les communes flamandes de la périphérie, situées au nord de Bruxelles. Celles-ci sont exposées aux nuisances des avions.

Cette proposition ne plait pas aux autres partis de la probable coalition Arizona. Ils estiment que cela oublie les communes bruxelloises touchées par le même problème.

Le PS bruxellois bondit

Cette proposition ne plait pas non plus au PS bruxellois. Le président, Ahmed Laaouej, estime que cela “voudrait dire plus de survol des communes de la zone du canal, les plus densément peuplées“.

Ridouane Chahid, député fédéral, y voit une “volonté d’envoyer un maximum d’avions sur Bruxelles“.

