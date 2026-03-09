Un camion en feu provoque un important dégagement de fumée sur le site portuaire TIR

Un incendie s’est déclaré lundi après-midi dans un entrepôt du site portuaire TIR, sur l’avenue du Port à Bruxelles.

Les pompiers sont intervenus dans l’avenue du Port, ce lundi après-midi vers 16h25, pour “un dégagement de fumée provenant d’un entrepôt situé sur le site portuaire TIR“, communique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. C’est un bâtiment sous-loué par Bpost qui était concerné par l’incident.

À leur arrivée, les pompiers ont trouvé un petit camion dont le compartiment moteur a pris feu, ce qui a provoqué un important dégagement de fumée. “Les bâtiments voisins ont été évacués”, précise le porte-parole. Il n’y a aucun blessé.

Pour venir à bout de l’incendie, il a fallu envoyer sur place un camion-citerne afin d’assurer l’approvisionnement en eau, ainsi qu’une troisième autopompe comme réserve tactique. Sibelga s’est également rendu sur place pour vérifier les conduites de gaz présentes dans le bâtiment.

Après l’extinction, une ventilation prolongée a été nécessaire et était toujours en cours vers 18h45.

La rédaction – Photo : Siamu Bruxelles