Un bunker de la Seconde Guerre mondiale découvert sur un chantier à Haren

Lors de travaux de démolition, des ouvriers d’un chantier bruxellois ont fait une découverte inattendue : une structure en béton particulièrement solide, rapidement identifiée comme un bunker datant probablement de la Seconde Guerre mondiale.

“Nous avions entamé les travaux de démolition quand nous sommes tombés sur une zone fortement bétonnée”, explique Vincent Pierchon, gestionnaire chez citydev.

Selon Sylvianne Modri, archéologue, l’abri avait pour fonction d’accueillir la population locale en cas de bombardement. Sa présence s’explique par la proximité immédiate de l’ancien aérodrome militaire de Haren, situé juste en face du chantier. “L’aérodrome a été construit avant la Première Guerre mondiale. Il est donc possible que cet abri ait servi soit pendant la Première, soit pendant la Seconde Guerre mondiale”, précise-t-elle.

L’abri aérien sera démoli pour permettre la poursuite du chantier, mais il a été intégralement enregistré et documenté afin d’en conserver la mémoire. Une cartographie des bunkers de Bruxelles pourrait d’ailleurs voir le jour.

Il s’agit du deuxième bunker découvert dans la capitale cette année.

■ Reportage de Valentine Rolus, Loïc Bourlard et Laurence Paciarelli