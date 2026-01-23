Un blessé évacué à l’hôpital après un accident de la route à Rhode-Saint-Genèse
Un accident de la route entre un motard et un véhicule a fait un blessé jeudi soir à Rhode-Saint-Genèse, près de Bruxelles, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.
L’accident s’est produit vers 20h00 au carrefour entre la chaussée de Waterloo et l’avenue des Érables. Le blessé a été évacué vers l’hôpital.
Les circonstances de l’accident, ainsi que l’état de santé de la victime ne sont pas connus.
Belga