Un blessé évacué à l’hôpital après un accident de la route à Rhode-Saint-Genèse

Un accident de la route entre un motard et un véhicule a fait un blessé jeudi soir à Rhode-Saint-Genèse, près de Bruxelles, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L’accident s’est produit vers 20h00 au carrefour entre la chaussée de Waterloo et l’avenue des Érables. Le blessé a été évacué vers l’hôpital.
Les circonstances de l’accident, ainsi que l’état de santé de la victime ne sont pas connus.

Belga

