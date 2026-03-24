Un ancien immeuble de bureaux reconverti en 80 logements sociaux

À quelques pas du siège de l’OTAN, des bureaux désaffectés ont été transformés en logements. Au total, l’immeuble, situé avenue Jules Bordet et baptisé “Le Jules”, compte 80 appartements sociaux. L’une de nos équipes a visité les lieux pour nous.

En décembre 2022, l’ensemble du projet Le Jules avait été acheté au promoteur Ciril par les sociétés immobilières bruxelloises Everecity et SLRB. La rénovation avait commencé début 2023, pour un investissement de 30 millions d’euros. En plus de de son caractère social, une ambition écologique par une “conception respectueuse de l’environnement” avec récupération d’eau de pluie, chauffage central avec une pompe à chaleur efficace et des panneaux solaires qui génèrent une partie de l’électricité.

Le complexe compte 184 emplacements vélos et 87 places de parking, pour 13 studios et 67 appartements de 1 à 3 chambres. Ces logements font partie du Plan d’Urgence Logement lancé par le gouvernement bruxellois en 2021.

► Reportage | Evere : la transformation d’anciens bureaux en logements sociaux sur le site “Le Jules” se poursuit (10/02/2023)