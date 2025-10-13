Un accord sur le budget avant mardi est improbable: l’exercice “le plus difficile de ce siècle” selon Bart De Wever

À la veille du discours de politique générale, les négociations budgétaires s’enlisent et un accord avant mardi paraît de plus en plus improbable.

Le gouvernement fédéral s’est réuni lundi à 9h30 en comité restreint pour discuter du budget, après un week-end consacré à des entretiens bilatéraux entre le Premier ministre, Bart De Wever, et les différents vice-Premiers. Les chances d’arriver à boucler un accord avant mardi semblent de plus en plus minces.

Les participants à la réunion n’ont pas fait de commentaire, à l’exception du vice-Premier ministre MR, David Clarinval. Interrogé sur la possibilité d’un report du traditionnel discours de politique générale mardi, lors de la rentrée officielle de la Chambre, il a lâché un sobre “probablement“.

Au vu du contexte financier, la confection du budget s’avère compliquée. Selon le Premier ministre, il s’agirait même de l’exercice “le plus difficile de ce siècle“. Plutôt que recourir à un ensemble de mesures éparpillées, le chef du gouvernement privilégie quelques mesures d’ampleur.

Plusieurs pistes circulent depuis quelques semaines: saut d’index, limitation de la norme de croissance des soins de santé, harmonisation de la TVA, efforts accrus pour remettre au travail les malades de longue durée, taxe sur les grandes fortunes ou encore limitation draconienne des sociétés de management.

Traditionnellement, à la veille d’un accord budgétaire, le gouvernement se réunit au finish. Plusieurs ministres doivent toutefois, en principe, se rendre en début d’après-midi à la base aérienne de Florennes pour l’arrivée du premier F-35 en Belgique.

Belga – Photo : Belga Image