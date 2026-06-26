Uccle veut une enquête après des appels à la haine visant un futur centre Fedasil

Les autorités locales d’Uccle ont demandé à la police d’ouvrir une enquête à la suite de messages haineux et d’appels à la violence diffusés sur les réseaux sociaux à propos du futur centre Fedasil, qui doit accueillir des demandeurs d’asile rue Beeckman, a indiqué jeudi soir la bourgmestre Valentine Delwart (MR) lors du conseil communal.

Le centre, qui doit ouvrir en juillet dans une ancienne maison de repos et sera administré par le Samusocial, accueillera 230 demandeurs de protection internationale, principalement des familles avec enfants, mais aussi des hommes et des femmes isolés, ainsi que trois mineurs étrangers non accompagnés.

Répondant à de nombreuses questions de conseillers communaux en fin de séance, la bourgmestre a précisé que cette démarche auprès de la police visait à protéger aussi bien les futurs hébergés que les habitants du quartier. Elle a rappelé son engagement à rester “responsable, vigilante et pleinement engagée” dans le suivi global de ce dossier.

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Mercredi soir, entre 200 et 300 personnes ont participé à une réunion d’information organisée par la commune en présence du Samusocial, de Fedasil et de la zone de police Marlow. Malgré les garanties apportées sur l’encadrement du site, la sécurité, le suivi médical et le dialogue avec les riverains, de nombreux habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant notamment la densité du projet, les nuisances et l’absence de concertation. Quelques interventions ont également été marquées par des propos à connotation xénophobe.

La directrice générale du Samusocial, Sarah de Liamchine, avait indiqué mercredi soir que des messages haineux circulant sur les réseaux sociaux avaient suscité de l’inquiétude également parmi les futurs résidents appelés à être transférés depuis le centre de Koekelberg, mais aussi parmi les membres du personnel qui travailleront sur le site.

Belga